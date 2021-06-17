Запретили въезд на острова. Смотрите, кто еще ввел санкции против властей Беларуси

Глава МИД Новой Зеландии объявила о санкциях в отношении властей Беларуси. Фото: getty images

Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута сообщила о том, ее государство присоединяется к санкциям в отношении властей Беларуси. В списке - свыше 50 человек, в том числе Александр Лукашенко. Также это некоторые сотрудники Администрации президента, силовики, члены избирательной комиссии.

Официальный Веллингтон - столица этого островного государства в Тихом океане - расценивает действия властей Беларуси как неприемлемые и присоединяется к партнерам, останавливая выдачу въездных виз ряду лиц, «причастных к злоупотреблениям». Речь идет о подозрении в фальсификации последних президентских выборов и нарушении прав человека.

- Призываем Минск к проведению свободных и справедливых выборов, - говорится в сообщении главы МИД Новой Зеландии, опубликованном на сайте правительства.

Интересно, что Наная Махута считается самым необычным министром в мире. Она носит на подбородке крупную татуировку, имеющую сакральное значение. Это традиционная женская татуировка племени маори - коренного народа островов.

Также новозеландское правительство высказало «глубокую обеспокоенность из-за вынужденной посадки самолета Ryanair и задержания находившихся на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги».

Напомним, накануне постпреды ЕС одобрили четвертый пакет санкций против властей Беларуси