Нам не платят: певица Слава ответила на критику в свой адрес в связи с участием в «Славянском базаре»

Певица Слава резко отреагировала на критику в связи с участием в «Славянском базаре». Фото: Instagram

Пользователи соцсетей раскритиковали российскую певицу Славу за то, что она согласилась участвовать в музыкальном фестивале «Славянский базар в Витебске» в этом году. Соответствующие комментарии они написали под постом артистки в Instagram, в котором она оправдывает свое грядущее выступление на этом мероприятии.

«Разочарование вами», «Да.... позор. Впрочем, вам предстоит ещё понять. Зрителя на базаре нет», «Очень жаль, что вы приняли такое решение ... ваших любимых белорусских зрителей станет теперь меньше, определённо. Но решаясь приехать, вы были к этому готовы, как я понимаю», «Для любимого белорусского зрителя можно спеть и попозже, а не во время того, когда страна разодрана на части, когда в вашу сторону полетят камни и палки. Пожалуйста, приезжайте с концертами, а "Славянский базар" может и подождать», – высказали мнение пользователи соцсети.

Артистка решила прояснить ситуацию и опубликовала свое видеообращение в сторис. По ее словам, участникам фестивалей не платят.

– Вам скучно, или вам делать нечего, я не знаю, или вы просто злюки, или что. Скорее всего, вам просто делать нечего. Наверное, я не понимаю до конца, что у вас происходит, но вы не понимаете одного – за любой фестиваль артистам деньги не платят. Мы просто едем спеть и порадовать своего зрителя, – заявила певица.

Слава добавила, что она вне политики и просто едет петь и поднимать настрение зрителям.

Также она не сдержала эмоций и нецензурно посоветовала покинуть ее Instagram тем, кто пишет комментарии по поводу того, что «она продалась». Певица заявила, что ей не платят, а вот тем, кто пишет подобные комментарии, по ее мнению, как раз платят.