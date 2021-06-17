Доллар серьезно подорожал на торгах белорусской биржи 17 июня Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Похоже, американская валюта начала отвоевывать утраченные позиции - на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 17 июня доллар США подорожал более чем на две копейки. Это произошло после периода укрепления белорусского рубля. Накануне, в среду, национальная валюта ослабла незначительно, а в четверг больше всего просела к доллару.

Итак, по итогам торгов курс доллара США остановился на отметке 2,5207 USD/BYN, подорожав на 1,01% (+0,0253). Также немного подрос курс российского рубля - до 3,4756 бел. рубля за 100 российских (+ 0,24%). А вот к евро национальная валюта укрепилась более чем на одну копейку - до 3,0125 EUR/BYN (- 0,45%).

Напомним, в обменных пунктах курсы валют будут отличаться. Следующие торги на бирже состоятся в пятницу, 18 июня. Установленный на них курс будет актуален до понедельника, 21 июня.