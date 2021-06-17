С исключительным цинизмом. Рабочие в Столбцах бросили в печь… снег - их будут судить

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Необычный инцидент произошел в Столбцах зимой - о нем Генеральная прокуратура Беларуси рассказала 17 июня, после того, как дело направили в суд. В райцентре, на филиале «Минского моторного завода», произошел взрыв в печи. И обвиняют в этом двух рабочих. Им инкриминируют злостное хулиганство, а именно - умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, отличающиеся по своему характеру исключительным цинизмом.

Так вот, заливщик металла и плавильщик положили в загрузочную тележку снег и затем сбросили его внутрь индукционной плавильной печи с находившимся там расплавленным металлом. Рабочие сделали это, «желая придать широкий резонанс своим действиям, заранее сознавая, что они создают реальную угрозу уничтожения дорогостоящего технологического оборудования филиала, в присутствии других рабочих», говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Проделка рабочих закончилась остановкой печи и технологического процесса по плавлению металла. Из-за снега произошел взрыв водяного пара, сопровождавшийся хлопком и разбрызгиванием расплавленного чугуна, «появилось интенсивное искрообразование с последующим задымлением помещения», отмечается в информации ведомства.

Ущерб предприятию оценили в более чем 600 рублей. Рабочих будут судить, их могут наказать лишением свободы.