США намерены ввести новые санкции в отношении властей Беларуси на следующей неделе. Фото: скриншот видео

США объявили о планах ввести новые санкции в отношении белорусских властей на следующей неделе. Такое намерение озвучила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд во время международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC.

– Беларусь – одна из тех тем, которая рассматривалась в контексте вчерашнего саммита. Президент Байден четко дал понять, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. Я не думаю, что кто-то из двух президентов возразит, что наши взгляды на ситуацию в Беларуси очень отличаются, – сказала Нуланд.

Она добавила, что готовятся санкции в отношении руководства Беларуси на следующей неделе.

– Президент Байден абсолютно четко заявил, что принудительная посадка самолета, вытягивание из него диссидента и выставление его напоказ, как на параде, покрытого синяками, было просто беззаконным. И мы верим, что единственный путь, чтобы уважать права и выбор белорусского народа – это провести действительно прозрачные и честные выборы. И абсолютно понятно, что мистер Лукашенко боится сделать это. Мы, как и Европа, уже ввели ряд санкций, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше, - уточнила Нуланд.

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