Глава Минздрава рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом в Беларуси

Состоялась экскурсия по Дворцу Независимости в преддверии профессионального праздника медиков. Фото: Минздрав

Белорусская система здравоохранения выдержала удар пандемии коронавируса. Такое мнение высказал 17 июня во время экскурсии по Дворрцу Независимости глава Минздрава Дмитрий Пиневич.

Экскурсия проводилась накануне профессионального праздника работников медицинской сферы, который отмечается в Беларуси каждый год в третье воскресенье июня.

По словам Пиневича, для многих медиков праздник проходит всегда на рабочих местах, потому что огромное количество людей трудятся в больницах, поликлиниках, медицинских центрах, ФАПах, не прекращая оказывать помощь пациентам.

Также он рассказал, какова сейчас ситуация с коронавирусом в республике.

– Даже сейчас, когда у нас даже не 35 тыс. перепрофилированных коек, а 11 тыс. коек, это все равно много. Остаются актуальными в том числе вопросы социального дистанцирования, вакцинации. Очень важно, что наряду с борьбой и лечением ковида мы не прекращали лечение по все остальным профилям, – отметил он, его цитирует БЕЛТА.

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