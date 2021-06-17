Фотофакт: два троллейбуса столкнулись в Минске - есть пострадавшие

Два троллейбуса столкнулись в Минске. Фото: ГАИ

Днем 17 июня в Минске произошло ДТП с участием двух троллейбусов, причем в одном из них в момент аварии не было водителя. Это случилось ул. Ваупшасова белорусской столицы.

Около 14.00 во время движения одного из троллейбусов у него с линии электропередач сорвались дуги токоприемника. По предварительным сведениям, 56-летний водитель вышел из кабины, чтобы вновь поставить «рога» на провода. Но в этот момент троллейбус сам по себе покатился - он выехал на встречную полосу и там врезался в другой троллейбус.

Два троллейбуса столкнулись в Минске. Фото: ГАИ

В аварии пострадали пассажиры обоих транспортных средств. Сколько именно пострадавших, еще уточняется. На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции и работники МЧС. Все обстоятельства случившегося пока устанавливаются, рассказали в столичной ГАИ.

Судя по опубликованным фото, оба троллейбуса получили значительные повреждения кузова.