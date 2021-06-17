«Белавиа» сделала Instagram-маску с предсказанием путешествий: там 23 варианта

Белавиа сделала Instagram-маску с предсказанием путешествий. Фото: Instagram / belavia.airlines

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» создал Instagram-маску «Я скоро улечу», которая «предсказывает ваше следующее путешествие». Об этом сообщается на страницах авиакомпании в соцсетях.

Рандомайзер выбирает 1 из 23 вариантов, куда можно улететь.

«Но не надейтесь, что все улетят в Дубай к шейху, кому-то достанется только Минское море, а еще лучше – поездка в деревню копать картошку», – говорится в сообщении «Белавиа».

Первыми маску в действии проверили сотрудники авиакомпании, в том числе руководитель Игорь Чергинец.

Напомним, что белорусским авиакомпаниям запретили полеты в Евросоюз в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Минске. Также многие авиаперевозчики решили облетать воздушное пространство республики.

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