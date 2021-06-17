Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 июня 2021 года: чуть ниже, чем за предыдущие сутки. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения 17июня, за сутки в стране зарегистрировали 873пациентас COVID-19 - это чуть меньше, чем накануне. Менее 10% из них показывают положительный результат.

В то же время выписаны из больниц за сутки 949 пациентов. А всего, с начала пандемии, в стране подтвердили 407 тыс. 748 человек с положительным тестом на ковид. Из них выздоровели 408 тыс. 621 пациент.

На этот раз сообщается о девяти умерших за сутки. А за весь период распространения инфекции на территории страны, официально, число умерших превысило 3 тысячи человек. Сейчас их число - 3 тыс. 015 пациентов.

А вот свежие данные по вакцинации: по состоянию на 17 июня первой дозой вакцины «укололись» примерно 733 600 человек, второй – 423 900 человек.

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