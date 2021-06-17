В Могилеве двое безработных разбирали рельсы и уносили в мешках из-под картофеля

Зарезервированный участок железнодорожных путей стал приманкой для злоумышленников. Фото: Pexels

Кража металлических элементов с участка рельсов осуществлялась на перегоне Могилев-2 - ОАО «Могилевский ДСК», который с прошлого года временно не используется, сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Двое 40-летних нигде не работающих могилевчан, ранее судимых за кражи, успели разукомплектовать пять звеньев железнодорожного пути перегона, который предназначался для передвижения составов на территорию домостроительного комбината. Данный участок рельсов находился в исправном состоянии, но с прошлого года был временно зарезервирован.

- Мужчины в конце мая дважды приходили к перегону. С помощью газового ключа разбирали верхнее строение железнодорожных путей, а затем уносили металлические элементы в мешках из-под картофеля. Похищенное задержанные сдали в пункт приема металлолома, вырученные деньги потратили на спиртное и продукты питания, - сообщили УВД Могилевского облисполкома.

Общая сумма ущерба, причиненного Могилевской дистанции пути РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги», составила Br800.

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