Прокуратура инициировала закрытие театра «Крылы халопа»

Независимое культурное пространство «КХ» было открыто в Бресте в ноябре 2014 года. Фото: Teatrkh.com

Брестское социально-культурное учреждение «Крылы халопа» может быть закрыто по инициативе прокураты, об этом сообщила руководитель проекта Оксана Гайко на своей странице в соцсетях.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля проводил осмотр в театре 27 января 2020. Перед этим инспекторы департамента провели осмотр дома у Оксаны Гайко.

Сначала в учреждение приехала с проверкой финансовая милиция, через несколько дней пришли представители МЧС, а позже от Оксаны Гайко потребовали предъявить налоговую декларацию о доходах и имуществе.

Независимое культурное пространство «КХ» было открыто в Бресте в ноябре 2014 года коллективом театра «Крылы халопа» как площадка для образовательной, презентационной, исследовательской работы и коммуникации в области театра, современного искусства, неформального образования. Работа пространства была направлена на активизацию культурной жизни в регионе и Беларуси, активизацию местных инициатив.

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