Депутаты Верховной рады Украины устроили драку: поводом стала одна фраза

В результате драки одна и конфликтующих сторон пригрозила оппоненту судом. Фото: кадр Youtube-канала "112 Украина"

Инцидент произошел во время рассмотрения парламентариями поправок к законопроекту о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, пишет «РИА Новости».

Поводом для драки послужила произнесенная представителем партии власти Никитой Потураевым фразы, что, когда в Украине закончится эпоха бедности, тогда народ восстанет и расстреляет членов партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Сообщение явно не понравилось некоторым депутатам и, засучив рукава, они полезли в бой. Вспыхнула массовая драка, более напоминающая побоище.

После небольшого перерыва Потураев принес публичные извинения за свои слова, заявив, что он никого не призывал к насильственным действиям, а в этом зале «никто не заслуживает репрессий». Но извинения не подействовали на представителя оппозиционной партии Юрия Бойко: депутат уведомил оппонента, что все равно подаст на него в суд.

Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов к толерантности и сдержанности в своих высказываниях.

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