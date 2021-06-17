«Помолюсь за здоровье вашего сына»: в Гродно лжесвященник выманил у убитой горем матери 100.000$. Фото носит иллюстративный характер.

Более 15 лет у сына женщины тяжелое заболевание. Прошлым летом она познакомилась с 34-летним мужчиной, который сказал, что знает, как побороть недуг сына, однако для этого нужны будут деньги. Мать была готова на все, чтобы помочь своему ребенку, поэтому согласилась.

Через несколько дней ей на сотовый позвонил мужчина и представился священником «папой Джо». Собеседник уверял, что чувствует: если он не начнет молиться за ее сына, тот умрет. Однако его услуги стоят дорого. Женщина была напугана, поэтому была готова платить любые деньги, чтобы помочь мальчику. Мать больного ребенка была убеждена, что только так сможет помочь ему. Священник, связывавшийся с ней, утверждал, что если она не согласится платить ему за молитвы и обряды в заграничных монастырях, ее сын умрет, а женщина верила в чудо.

В результате она перевела мошенникам 100 тысяч долларов! Позже женщина рассказала следователям, что ей было сложно собрать такую сумму, поэтому она брала у своих знакомых в долг, продала все ценные вещи, а также взяла многочисленные рассрочки и кредиты.

Мошенника задержали. Он признал свою причастность к совершению преступления, однако пока давать какие-либо объяснения своим действиям отказался. Возбуждено уголовное дело.

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