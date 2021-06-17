«Экстрасенс Ева» снимала порчи: две белоруски лишились почти 100 тысяч рублей!

В Беларуси – очередной вид мошенничества. Вот как дело было в этот раз: подробности рассказала официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире программы «Причины и следствие» на «Радио-Минск». 58-летняя жительница Кобринского района увидела по телеку рекламу экстрасенсов. Она позвонила на указанный номер, рассказала о своих проблемах и оставила контактные данные. Потом ей перезвонили и сообщили: услуга платная, деньги надо перевозить Western Union. Женщина согласилась на месячный телефонный курс «терапии» у «экстрасенса Евы». Результата не было, но деньги никто не вернул.

- Кстати, она более 12 раз совершила переводы в адрес мошенников, в результате чего у нее было похищено более 79 тысяч рублей, - рассказали в программе.

Недавно аналогичный случай произошел с 70-летней жительницей Полоцка. Женщина точно так же в начале года позвонила по объявлению, и ей вскоре перезвонила экстрасенс по имени Ева. Как и в предыдущем случае, переводом Western Union пенсионерка оплатила более трех сеансов снятия порчи. Когда клиентка поняла, что ее обманули, то обратилась в правоохранительные органы. Выяснилось, что у пенсионерки было похищено более 17.500 рублей.

Установлено, что женщинам звонили с одинаковых номеров, которые принадлежат оператору сотовой связи, расположенному на территории России.

Также установлено, что банковские счета, на которые потерпевшие переводили деньги, находятся на территории иностранных государств. Пока мошенников не нашли

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