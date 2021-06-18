Лавров и Макей на переговорах в Москве обсудят ситуацию с Софией Сапегой. Фото: БелТА

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Москве с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем обсудят ситуацию с задержанной в Минске гражданкой России Софией Сапегой. Об этом в интервью телеканалу RTVI сообщила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, передает агентство ТАСС.

- В пятницу, 18 июня, состоятся переговоры в Министерстве иностранных дел России. Да, безусловно, и данные вопросы будут обсуждаться, - сказала Захарова.

По ее словам, российская сторона оказывает гражданке России Софии Сапеге необходимое содействие. Дипломаты посещают ее, а также находятся на связи с адвокатом и белорусской стороной.

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