Компания Wargamig выкупила 76 квартир в жилом комплексе в Вильнюсе. Фото: Irytas.lt

Компания Wargamig выкупила 76 квартир в жилом комплексе в Вильнюсе. Об этом написало литовское издание Itytas.lt, передает dev.by.

Литовское издание отмечает, что 29-этажный жилой комплекс Tower – долгострой. Его первое название – Arfa. На протяжении нескольких лет небоскреб был пустым, и только пару лет назад, после того, как передали новому застройщику, завершили строительство.

Из тех квартир, который были выкуплены компанией Wargaming, белорусам будет легко добираться на работу. Бизнес-центр Quadrum, в котором Wargaming занимает пять этажей площадью почти пять тысяч квадратных километров, тоже располагается на проспекте Конституции.

Вильнюсский офис компании Wargaming был открыт в апреле. Его главой стал гендиректор директор агентства «Invest Lithuania» Мантас Катинас. Корпорация планирует поэтапно, в течение трех-четырех лет, создать в Вильнюсе до 400 новых рабочих мест.

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