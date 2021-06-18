В Пинске участковые инспекторы скосили маковое поле

В Пинском районе уничтожили полтора гектара мака. Фото: кадр из видео УВД.

В Брестской области участковые инспекторы уничтожили поле дикорастущего мака. Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, запрещенное растение занимало полтора гектара. Мак рос недалеко от деревни Большие Диковичи Пинского района.

-Растения были скошены при помощи сельскохозяйственной техники. Всего было уничтожено более 350 кг дикорастущего мака, - рассказал заместитель начальника Пинского РОВД Виталий Будник.

Сейчас в Брестской области проводятся мероприятия по специальной программе «Мак», она продлится до 15 сентября. Как рассказали в милиции, местные жители помогают правоохранительным органам и сообщают, где растет мак или конопля, которые в Беларуси выращивать запрещено.

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