В Минске водитель BWM врезалась в машину ГАИ. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель BMW врезалась в автомобиль ГАИ, который остановился на красный свет. Подробности случившегося рассказали в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В четверг, 17 июня, водитель автомобиля BMW двигалась по улице Ульяновской в сторону улицы Октябрьская. При подъезде к улице Ленина девушка въехала в автомобиль оперативного назначения, который остановился на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в ведомстве.

В Минске водитель BWM врезалась в машину ГАИ. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате случившегося автомобили получили механические повреждения.

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