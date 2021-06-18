В Гомеле мужчину отказались обслуживать в магазине без маски и судили за мелкое хищение, но не наказали

Суд не стал наказывать мужчину, который пришел в магазин без маски, и вот почему. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гомеле для мужчины поход в магазин без маски обернулся судебным разбирательством за… мелкое хищение. Историю рассказывает gomel.today.

Житель Гомеля Константин зашел в один из магазинов за покупками. В зоне самообслуживания он приготовил для себя и для дочери фреш, отпил из стакана и пошел к кассе, чтобы оплатить покупки. Но мужчина был без маски, и кассир отказался его обслужить.

Сотрудники магазина вызвали милицию. Один из милиционеров предложил оплатить покупку вместо Константина, но у того не оказалось с собой наличных, а карточкой может расплачиваться только ее владелец. В результате на мужчину составили протокол за мелкое хищение, дело направили в суд. По закону, Константина могли оштрафовать до 30 базовых величин, или посадить под арест, или отправить на общественные работы.

В суде мужчина объяснил, что у него были проблемы с органами дыхания и в маске он «просто задыхался».

Судья отправил мужчину обратно в магазин, чтобы тот расплатился за оставшийся неоплаченным товар и на следующее заседание принес чек. Когда мужчина предоставил чек и расписку от магазина, что претензий к нему нет, суд оправдал его, решив, что признаков административного правонарушения в его действиях нет.

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