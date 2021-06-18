Сергей Лавров рассказал Владимиру Макею об итогах встречи Путина и Байдена. Фото: ТАСС

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею об итогах встречи президента России Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которые состоялись 16 июня в Женеве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

- В четверг, 17 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой белорусского МИД Владимиром Макеем, а также послами стран СНГ. Лавров проинформировал Макея и других участников встречи об итогах переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, - написано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что участники встречи обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Напомним, что министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с рабочим визитом в Москве 17-18 июня.

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