Жителей Витебска зовут на субботник, чтобы помочь подготовить город к «Славянскому базару»

В Витебске пройдет субботник, чтобы благоустроить город перед "Славянским базаром". Фото: Витебские вести.

В Витебске всех жителей города 19 июня приглашают на субботник. Цель субботника – собрать деньги для подготовки к фестивалю «Славянский базар в Витебске» и благоустроить город. Об этом говорится на сайте Витебского горисполкома.

-Горожане в этот день могут трудиться на добровольной основе на рабочих местах либо осуществлять работы по благоустройству, озеленению и приведению в надлежащее состояние закрепленных территорий, - разъясняют власти.

Деньги, заработанные на субботнике, будут перечислены на счет горисполкома. Потратить их обещают на озеленение, благоустройство и развитие Витебска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Певица Слава рассказала, выступит ли на «Славянском базаре».

В дирекции «Славянского базара» признали, что артисты отказываются от выступлений на фестивале.

Михаил Галустян на «Славянский базар-2021» не приедет. А кто из артистов там будет?

Певец Олег Газманов высказался о ситуации вокруг «Славянского базара в Витебске».