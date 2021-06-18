Централизованное тестирование по русскому языку абитуриенты будут сдавать 18-19 июня. Фото: БелТА

Централизованное тестирование по русскому языку абитуриенты будут сдавать 18-19 июня. Как рассказал директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк БелТА, более 50,8 тысяч абитуриентов планируют сдать ЦТ по русскому языку.

- Для того, чтобы обеспечить комфортные условия для абитуриентов, испытания по самым массовым предметам, в числе которых и русский язык, проходят в два дня, - отметил Миксюк.

По данной причине, централизованное тестирование по русскому языку пройдет 18-19 июня.

- При этом абитуриент не сможет пройти испытание не в том пункте и не в тот день, который у него записан в пропуске, - пояснил директор РИКЗ.

Испытание начнется в 11 утра.

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