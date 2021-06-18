В Беларуси увеличили расходы на питание детей в школах, садах и других учреждениях образования

В Беларуси увеличили нормы расходов на питание детей в яслях, садах и школах. Фото: РИА PrimaMedia.

С 18 июня вступает в силу постановление Совета Министров, в котором предусмотрено увеличение норм питания для детей в учреждениях образования. Вот на сколько их увеличили.

В начальных, базовых, средних школах, гимназиях, лицеях, учебно-педагогических комплексах, где дети проводят 6-8 часов, на питание учеников 6-10 лет теперь будут тратить на 18 копеек больше (2,19 рубля вместо 2,01). Дети в возрасте 11-13 лет будут питаться на 2,48 рубля вместо 2,3, а дети в возрасте 14-17 лет – на 2,64 вместо 2,44 рубля. Если дети проводят в учебном заведении 9-10,5 часа, то их должны кормить из расчета 3,21 рубля вместо 3,0 для детей 11-13 лет и на 3,35 рубля вместо 3,16 для детей 14-17 лет. Исключение составляют средние школы – училища олимпийского резерва, говорится на сайте pravo.by.

Увеличили нормы питания в санаторных яслях-садах, санаторных детских садах и санаторных группах. Дети 3-6 лет с диетой П будут получать еду на 5,1 рубль вместо 4,68, если они проводят в яслях или в саду от 12 до 24 часов.

Больше станут расходы на питание детей в яслях, яслях-садах, детских садах, дошкольных центрах развития ребенка, специальных яслях-садах, специальных детских садах, учебно-педагогических комплексах для лиц с интеллектуальной недостаточностью, проживающих на территории радиоактивного загрязнения, в которых дети находятся 10,5 часов. 3,18 рубля будут тратить на питание 1-2-летних малышей (ранее 2,94), а на питание 3-6-летних детей – 4,06 рубля (ранее 3,83). Если в санаторных яслях-саду, санаторном детском саду, санаторной группе, находящихся на территории радиоактивного загрязнения, 3-6-летний ребенок проводит 12-24 часа, то расходы на его питание будут 5,38 рубля вместо 5,03.

Больше будет выделяться денег на питание детей, которые ходят в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и тех, кто живет в общежитии Белорусской государственной хореографической гимназии-колледжа.