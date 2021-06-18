Беларусь к концу 2021 года планирует выйти на разработку собственной вакцины от коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Беларусь к концу 2021 года планирует выйти на разработку собственной вакцины от коронавируса. О этом БелТА рассказал главный врач 1-городской клинической больницы Дмитрий Шевцов.

- К концу 2021 года Беларусь планирует выйти на разработку собственной вакцины против коронавируса. Для нашей страны это будет равнозначно полету Юрия Гагарина в космос. Будут задействованы лучшие белорусские специалисты, в том числе и смежных профилей, - заявил главврач.

По словам Шевцова, в Беларуси на государственном уровне всегда большое внимание уделялось здравоохранению.

- Особенно это внимание почувствовалось в тот момент, когда началась пандемия коронавируса. Со стороны государства мы увидели огромную поддержку. Это на себе ощутили и медики. Причем, не только финансово, но и морально, - отметил главврач.

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