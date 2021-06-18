Ночью пьяный без прав врезался в дерево, погибла девушка. Вот во что превратился автомобиль

Автомобиль врезался в дерево и загорелся. Фото: ГАИ.

Трагедия произошла в ночь на 18 июня в Калинковичском районе. На втором километре автодороги Липов-Вязовица около двух часов ночи Volkswagen Golf врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся.

-За рулем автомобиля был 24-летний молодой человек, он не справился с управлением. По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он был лишен права управления транспортными средствами, - сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В аварии погибла 20-летняя девушка, водитель и еще один пассажир – 24-летний молодой человек – получили травмы и госпитализированы. Медики, сотрудники ГАИ, МЧС и следователи работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске водитель BWM врезалась в машину ГАИ. ПОДРОБНОСТИ.