МАРТ изменил для общепита список запрещенной одноразовой посуды. Фото: pixabay.com

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли постановлением №42 от 8 июня 2021 года были внесены изменения в перечень одноразовой пластиковой посуды, использование которой запрещено в объектах общественного питания. Постановление было опубликовано на Национальном правовом портале 18 июня.

В перечень на данный момент входят:

ложки;

вилки;

ножи;

палочки для размешивания напитков;

тарелки;

стаканы объемом до 300 миллилитров;

чашки;

коробки, за исключением тех, которые предназначены для упаковывания кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Из перечня были исключены трубочки для напитков. Также, если ранее были в целом запрещено использование пластиковых стаканов, то теперь только стаканы емкостью до 300 миллилитров. Помимо этого, запрещается использование пластиковых коробок за исключением тех, которые предназначены для упаковки кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Раньше запрет распространялся на упаковку, в которую входили не только коробки, но и контейнеры, лотки, коррексы, ланч-боксы, бутылки, банки.

На этапе общественного обсуждения проекта постановления МАРТ аргументировал необходимость возвращения в общепит некоторых видов одноразовой посуды выполнением требований к качеству и хранению продукции, а также предупреждением роста цен из-за отсутствия производства отечественной посуды в достаточных объемах и высокой стоимости импортной экопродукции.

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