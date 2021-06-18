В Беларусь приходит жара – в ГАИ дали советы, что делать водителям в такую погоду. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Беларусь приходит жаркая погода. Ожидается, что воздух прогреется до 34 градусов. В Госавтоинспекции дали советы водителям, что делать в жаркую погоду. Информация была размещена в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- При повышенной температуре воздуха водители быстрее утомляются и их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. У многих может появиться головокружение, сонливость, вялость, что может привести к ДТП. Следует контролировать свое самочувствие во время движения, брать с собой холодные напитки и как можно чаще останавливаться в тени для отдыха, - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции Минска также обратили внимание на то, что водителям с повышенным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям преклонного возраста лучше отказаться от поездок на дальние расстояния в жаркую погоду.

- Тем, кто почувствовал недомогание, управлять автомобилем запрещено. Помимо этого, следует следить за системой охлаждения, чтобы не допустить перегрева двигателя, - отметили в ведомстве.

И добавили, что сотрудники ГАИ нацелены на оказание помощи всем участникам дорожного движения, которые оказались в затруднительной ситуации.

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