20 тонн лосося везли из Литвы в ЕАЭС под видом непригодных в пищу отходов

Контрабандисты решили поиграть в "съедобное-несъедобное". Брюшки лосося везли через границу под видом отходов. Фото: Государственный таможенный комитет.

Гродненские таможенники в пункте пропуска Бенякони задержали 20 тонн брюшек лосося, которые везли через белорусско-литовскую границу под видом непригодного в пищу продукта, сообщает ГТК.

Водитель литовской фирмы-перевозчика предъявил документы, которые вызвали сомнения у таможенников. Среди прочих документов был ветеринарный сертификат Фарерских островов. По документам, в фуре везли отходы рыбного производства. На самом деле там оказались замороженные брюшки лосося более чем на 100 тысяч рублей, а ветеринарная служба Фарерских островов, как выяснилось, сертификата не выдавала.

Брюшки вернули в Литву.

-Начат административный процесс в соответствии с ч.3 ст.15.5 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. Таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к делу, - сообщили в ГТК.