В Минске городские пляжи планируют оборудовать камерами видеонаблюдения Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске городские пляжи планируют оборудовать камерами видеонаблюдения. Предложение прозвучало 18 июня от председателя ОСВОД Дмитрия Стаселько во время заседания рабочей группы по содержанию и благоустройству территории столицы, передает БелТА.

Предложение об оснащении минских пляжей камерами видеонаблюдения было адресовано РУП «Белтелеком».

- Оснащение пляжных зон камерами видеонаблюдения позволит людям чувствовать себя в безопасности. Это может также стать профилактикой правонарушений, - отметил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Службам было поручено проработать данный вопрос.

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