В России разрабатывают пастилу и жвачку от коронавируса. Фото: pixabay.com

Министерство обороны России разрабатывает пастилу жевательную резинку и жевательные таблетки от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника 48 ЦНИИ Минобороны Сергея Борисевича.

- Да, действительно, работы ведутся в данном направлении, - сказал Борисевич.

По информации издания, после завершения всех испытания «мукозальная вакцина», которая направлена на формирование иммунитета на слизистых оболочках, будет включаться в разные схемы лечения и профилактики.

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