Материалы TUT.BY и соцсетей портала просят признать экстремистскими. Фото: TUT.BY.

В заявлении МВД говорится о том, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма», - сообщает телеграмм-канал TUT.BY.

Ведомство отправило материалы на оценку в Республиканскую экспертную комиссию, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

Конкретных примеров и названий материалов TUT.BY, к которым возникли претензии, в документе МВД не приводится. Они есть в приложении-экспертизе на 77 страниц, где анализировались публикации за период с августа 2020 по февраль 2021 года включительно. 17 июня с экспертизой ознакомились представители портала. В ней указан ряд материалов и цитат, но скопировать информацию представителям портала не дали.

На основании изложенного МВД просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.BY (портала, а также его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok).

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