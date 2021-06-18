Тридцатиградусная жара и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в выходные 19 и 20 июня

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на ближайшие дни в Беларуси из-за жары. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на ближайшие дни в Беларуси из-за жары. Уже в субботу воздух прогреется до +32°С, а в воскресенье и понедельник – до +33°С, сообщили в Белгидромете.

«В дневные часы 19 июня (суббота) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30°С… +32°С. В г. Минске максимальная температура воздуха достигнет +30°С», – уточнили синоптики.

Также в субботу будет малооблачно, без осадков. Ветер ожидается восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Столбики термометров ночью покажут от +11°С до +17°С. Днем будет в пределах +28°С… +32°С.

Жара усилится в воскресенье и понедельник.

«В дневные часы 20-21 июня (воскресенье-понедельник) максимальная температура воздуха на большей части территории республики достигнет +30 +33°С. В Минске максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С», – добавили в Белгидромете.

Тем временем в МЧС дали советы, как обезопасить себя в жаркую погоду.

«Рекомендуем меньше времени проводить под прямыми лучами солнца и с учетом выходных напоминаем про меры безопасности на воде: купаться можно только в отведенных для этого местах, ни в коем случае не, оставляйте детей ни на секунду без присмотра и не заходите в воду, если употребили алкоголь. Берегите себя и близких», – говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.