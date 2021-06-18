Новый глава «Белфармации» объяснил, почему некоторые лекарства отсутствуют в аптеках. Фото: pixabay

Ряд лекарственных средств импортного производства отсутствует в белорусских аптеках в первую очередь из-за сложной эпидемиологической ситуации, поскольку была остановлена работа некоторых зарубежных фармацевтических производств. Такое заявление сделал 18 июня Сергей Литош, который сегодня согласован на должность генерального директора торгово-производственного предприятия «Белфармация».

– Некоторые же страны ограничивали вывоз лекарственных средств, обеспечивая в первую очередь собственный рынок. Поэтому вопросы существуют. Однако мы работаем напрямую с производителями. Поставки будут увеличиваться, восстанавливаться, – сказал Литош, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, повлиять на ситуацию должны также изменения политики государственной регистрации лекарственных средств.

– Сейчас происходят изменения в порядке госрегистрации в рамках ЕАЭС. Большинство предприятий сейчас перерегистрируют свои препараты уже по новой процедуре, не по национальной белорусской процедуре регистрации, а по процедуре в рамках ЕАЭС. После ее завершения лекарственный состав будет пополняться. К сожалению, процесс этот очень сложный. Вот такая объективная причина отсутствия некоторых препаратов, – добавил новый гендиректор «Белфармации».

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