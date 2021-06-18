Лукашенко назначил новых замов в комитетах госконтроля и таможни. Фото: БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, произвел назначения в руководстве Комитета государственного контроля и Государственного таможенного комитета, сообщает БелТА. Первым заместителем председателя КГК назначен Дмитрий Баско, заместителем - Андрей Лобович. На должность заместителя председателя Государственного таможенного комитета назначен Андрей Ковальчук

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