«Чтобы предательства не было»: Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу

Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу. Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко назначил 18 июня послов в Иран, Монголию и на Кубу. Об этом сообщили в его пресс-службе.

Так, белорусскую дипмиссию в Иране возглавит начальник управления Африки и Ближнего Востока МИД Дмитрий Кольцов. Начальник главного управления международного сотрудничества и торговли Аппарата Совета Министров Дмитрий Горелик стал послом в Монголии.

Кроме того, нынешний Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литве Валерий Барановский теперь улетит руководить белорусским посольством на Кубе.

Также Лукашенко согласовал назначение Дмитрия Емельянова генеральным консулом Беларуси в Чунцине (Китай).

Во время встречи с дипломатами он напомнил о «предательстве», отметив, что у послов может быть свое мнение, но они знают, куда идут.

– Я просто публично хочу вас предупредить: что вы, грамотные, опытные люди, вправе иметь и имеете свою точку зрения и свое мнение. Но вы знаете, куда идете. Вы представляете страну и президента там, куда вас сегодня направят. Поэтому, я так полагаю, что ту политику, которую осуществляет руководство страны, вы безоговорочно поддерживаете. Если нет или изменилось мнение – надо прийти, тихо, спокойно, без помпы, сказать, что «я не могу». Чтобы предательства не было, – цитирует пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, среди бывших белорусских послов были те, кто поступил таким образом.

– Пусть это и единичные случаи, но это неприемлемо. Вы больше чем военные. Военные при погонах, как и вы, но в основном здесь в стране. А вы на чужбину едете, и, глядя на вас, люди там на месте (в Монголии, Иране или на Кубе) будут делать выводы о нашей стране. Поэтому будьте достойны страны, прежде всего, и белорусского народа. Постарайтесь сделать так, чтобы потом и вам не было стыдно и больно за эти прожитые годы, – сказал новым послам Лукашенко.

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