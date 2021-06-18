Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 июня 2021 года: 764 новых случая COVID-19 за сутки и десять смертей

За сутки в республике выявили 764 новых случая COVID-19. Фото: pixabay

Свежую статистику по коронавирусу в Беларуси опубликовал Минздрав 18 июня. Так, за сутки в республике выявили 764 новых случая COVID-19, выписали из больниц 740 пациентов.

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 409 тыс. 385 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 402 тыс. 202 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз коронавирус», – добавили в Минздраве.

Кроме того, там сообщили, что за минувшие сутки в Беларуси умерли десять пациентов с COVID-19.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3 тыс. 25 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», – рассказали в Минздраве.

По-прежнему в стране продолжают делать тесты на коронавирус. За прошедшие сутки выполнено 17 тыс. 460 таких анализа, а всего в республике провели уже 6 млн. 610 тыс. 898 тестов.

Рассказали в Минздраве и о ходе вакцинации. Уже более 747,5 тыс. человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, из них более 445,8 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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Он также рассказал, когда ситуация изменится (подробности).

Глава Минздрава рассказал о нынешней ситуации с коронавирусом в Беларуси

По его словам, по-прежнему актуальны вопросы социального дистанцирования и вакцинации (подробности).