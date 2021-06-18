Лукашенко заменил семь глав и районов Беларуси. Фото: БелТА.

Лукашенко заменил семь глав и районов Беларуси. Нынешний первый зампред Брестского облисполкома Валерий Ребковец возглавит Пинский горисполком, а его должность в Бресте займет председатель Каменецкого райисполкома Валентин Зайчук.

Еще один сотрудник Брестского облисполкома, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Сергей Карпенко уедет руководить Барановичским райисполкомом.

Глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов пошел на повышение: Лукашенко согласовал его назначение председателем Витебского горисполкома. На должность председателя Мостовского райисполкома согласован Андрей Санько, директор районного сельхозпредприятия «Гудевичи». А нынешний председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый отправится в Горецкий район. На его место согласована председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова.

Изменения и в Минске: на должность главы администрации Ленинского района столицы согласован Роман Мельник. В прошлом он долгое время руководил главным управлением охраны правопорядка и профилактики МВД.

Также в этот день Лукашенко назначил новых послов Беларуси в Иран, Монголию и на Кубу, а еще - новых замов в комитетах госконтроля и таможни.

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