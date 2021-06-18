Инфекционист объяснил, почему можно заболеть коронавирусом после прививки. Фото: pixabay

Даже после вакцинации человек может заразиться COVID-19 из-за индивидуальных особенностей иммунной системы. Однако в этом случае заболевание будет переноситься легче, чем без прививки. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

– Почему после вакцинации люди все равно болеют коронавирусом? А причин заболевания несколько. Во-первых, у всех есть особенности иммунной системы, и существует часть людей, которые в силу индивидуальных особенностей организма не реагируют на вакцину так, как ожидается. Стандартная дозировка для них может быть недостаточной или, наоборот, избыточной, – пояснил медик, его цитирует «РИА Новости».

По его словам, вакцина – это сложный иммунно-модулирующий препарат, поэтому, организм каждого человека может реагировать по-разному, и производители открыто говорят о том, что ни одна вакцина не дает 100% защиту от COVID-19.

Кроме того, на вероятность заражения после прививки влияет то, какое количество вируса получил человек.

– Большая инфицирующая доза способна "продавить" даже хорошо сформированную иммунную защиту. Поэтому даже тем, кто вакцинировался, лучше использовать меры профилактики и защищаться, по крайней мере соблюдать социальную дистанцию и избегать мест скопления людей, – добавил инфекционист.

При этом он отметил, что даже в случае большой вирусной нагрузки иммунный процесс при встрече с уже знакомой инфекцией запустится, сработают иммуноглобулины G и заболевание будет легким, даже если разовьется.

В частности, по его словам, после прививки от коронавируса люди болеют намного легче (без поражения легких, цитокиновых бурь и тромбозов крупных сосудов).

– У них все это проходит максимально приближенно к обычному ОРВИ с небольшим астеническим синдромом. Разумеется, даже такая форма заболевания неприятна, но, по крайней мере, не так опасна, что уже можно расценивать как большой плюс, – заключил медик.

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