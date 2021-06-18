Адвоката Андрея Мочалова исключили из коллегии: он узнал об этом во время процесса в суде

Адвокат собирается обжаловать решение

В пятницу, 18 июня в суде Заводского района рассматривалось дело в отношении Ольги Синелевой – ее обвиняли в нарушении равноправия граждан. Ольга не стала сдавать квартиру помощнице прокурора, та обратилась в милицию. Адвокатом Синелевой был Андрей Мочалов. После перерыва в суде защитник узнал, что уже исключен из коллегии.

- Я так понял, что с утра коллегия увидела новости о том, что я нахожусь в процессе. Они знали, что я исключен из коллегии 31 мая, но меня никак не поставили об этом в известность. Поэтому в суд направили бумаги об этом, и суд мне сообщил эту новость. Я знал, что этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время, но ждал повестки или телефонного звонка. Получается, что я узнал об этом постфактум, когда уже прошла половина уголовного процесса.

Андрей Мочалов сообщил, что 25 июня дело Ольги Синелевой начнут рассматривать заново, уже с новым защитником. Родственники Ольги рассказывали, что ее первого адвоката, Елену Шинкаревич, тоже лишили лицензии.

- Что касается меня – буду разбираться и планирую обжаловать это решение, - добавил Мочалов.