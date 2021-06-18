Теперь максимальный: Hrodna.life присудили второй штраф

Hrodna.life присудили второй штраф Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Компании «Гродно Лайф Медиа», которая владеет сайтом Hrodna.life, присудили штраф в 500 базовых величин (14 500 рублей). Это максимально возможный штраф по статье 19.11, часть 2 КоАП (Распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов).

Было начато новое административное дело в отношении этой компании за то, что на сайте ошибочно опубликовали фото. Спустя несколько часов его заменили. Кроме того, еще один штраф в 25 базовых (725 рублей) получила за этот же снимок редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик. Об этом сообщается на сайте издания.

Дело Hrodna.life рассматривала судья Анна Леусик. В качестве представителя администрации РОВД Ленинского района был старший инспектор Вадим Наливайко.

Свидетельница Ирина Новикна заседании не присутствовала, потому что находится в больнице. Главный редактор и представитель Hrodna.life Алексей Шота заявил ходатайство о переносе заседания, поскольку свидетельница важна. В переносе рассмотрения дела отказали. Показания Ирины зачитали в суде.

Свидетелем от РОВД выступил заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Андрей Пигульский. Именно он обнаружил фотографию, которая вызвала претензии у милиции. На снимке был изображен логотип Telegram-канала, ранее признанного экстремистским.

Алексей Шота в суде вину не признал, он намерен обжаловать решение суда Ленинского района в областном суде. Его имущество, изъятое во время осмотра квартиры, оставили под арестом до уплаты штрафа.

Напомним, что главный редактор и директор Hrodna.life Алексей Шота был задержан в воскресенье 30 мая возле дома.

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