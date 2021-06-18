Тренеру гандбольного «Витязя», задержанному на трассе под Барановичами, дали 15 суток. Вот в чем его обвинили.

Главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева задержали в среду, 16 июня на трассе Минск-Барановичи. Он встречал своего соратника Дмитрия Руто, который выходил после 15-ти суток. Остальные встречающие на свободе, цитировал Onliner волейболиста Артур Удрис, которые ехал вместе с Яковлевым.

18 июня над Константином Яковлевым прошел суд – мужчину осудили на 15 суток. Его обвинили по ч. 1 ст. 24.23 КоАП — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, - сообщает Interfax.by.

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