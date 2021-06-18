Макей отказал в аккредитации журналистам ТАСС в Минске. И вот почему

Макей отказал в аккредитации журналистам ТАСС в Минске. Фото: Facebook / МИД

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отказался предоставить аккредитации журналистам ТАСС в Минске, которые ранее долгое время работали в республике. Он выступил 18 июня на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, и заявил, что указанные сотрудники СМИ не соответствуют требованиям, которые предъявляют в Беларуси к иностранным журналистам.

В октябре 2020 года белорусский МИД перерегистрировал все иностранные СМИ в стране. В результате агентству ТАСС выдали лишь одну из трех аккредитаций, ограничив его деятельность.

Как рассказали в агентстве, все обращения во внешнеполитическое ведомство Беларуси оставались без ответа. Корреспонденты ТАСС аккредитованы в Минске с начала 1990-х годов и работают в полном соответствии с требованиями местного законодательства.

– Действительно, в октябре прошлого года было принято новое положение об аккредитации иностранных журналистов, в котором содержится определенное количество, ряд новаций, скажем так, в том числе мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси как правило граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрирован, – заявил Макей.

Он считает, что ряд СМИ аккредитовывали в республике оппонентов местной власти.

– Например, Deutsche Welle мы предлагаем, чтоб приезжал представитель Германии и работал на территории Беларуси в качестве журналиста, аккредитованного от этого СМИ. Почему? Потому что, буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ, в первую очередь Запада, аккредитовывали в Беларуси в качестве своих журналистов оппонентов власти, – высказал мнение глава белорусского МИД, добавив, что «в данной ситуации это не было, скажем, чисто объективно журналистской подачей информации, как того требует в моем понимании закон о журналистике, а, скажем, идеологически заряженный».

Макей добавил, что именно поэтому такое решение и было принято.

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