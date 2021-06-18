Товарооборот Беларуси и России в январе-апреле вырос на 18%. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- С удовлетворением отмечаю почти 18-процентный рост взаимного товарооборота за первые четыре месяца этого года в сравнении с январем-апрелем прошлого, - сказал Владимир Макей. - Активный рост товарооборота, завершение работы над программами интеграции по конкретным трекам экономического сотрудничества - все это служит укреплению наших стран, формирует единую экономическую платформу Союзного государства, способствует росту благосостояния людей. И это достойный ответ любителям повоспитывать неуступчивых белорусов и россиян с помощью санкций, - сказал Макей.

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