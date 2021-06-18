В милиции прокомментировали инцидент со зрителем на «Минск-арене» Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Столичная милиция прокомментировала распространяемую в Сети информацию о том, что на концерте группы «Кино» в Минске задержали зрителя.

По данным правоохранительных органов, никакого задержания не было.

«Сотрудники милиции провели профилактическую беседу с гражданином, который мешал смотреть концерт другим зрителям. После чего мужчина вернулся на свое место и продолжил просмотр», – говорится в сообщении в Telegram-канале «Милиция Минска».

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