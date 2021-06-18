СМИ: ЕС согласовал санкции по Беларуси, под ударом нефтянка, газ и калийная отрасль

ЕС согласовал санкции по Беларуси, под ударом нефтянка, газ и калийная отрасль.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати, что Евросоюз согласовал санкции в отношении Беларуси. Они секторальные и коснутся нефтегазовой сферы, телекоммуникаций и калийного производства. Также Евросоюз согласовал запрет на выдачу кредитов Беларуси, торговлю ценными бумагами и инвестиционные услуги.

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