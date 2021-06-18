Наталья Подольская и ее сестра в «пляжных нарядах» в театре возмутили поклонников

Фото Натальи Подольской ее сестры в «пляжных нарядах» в театре возмутило поклонников. Фото: Instagram / nataliapodolskaya

Певица Наталья Подольская и ее сестра Юлиана подверглись критике в соцсетях из-за выбранных для посещения театра нарядов. Они сходили на спектакль «Лавр».

Певица поделилась свежим снимком из МХАТа на своей странице в Instagram. На кадрах она позирует вместе с сестрой.

Для похода в театр Юлиана выбрала длинное красное платье, верхняя часть которого похожа на открытый купальник, в то время как Наталья надела светлый костюм с бермудами.

Юлиана выбрала длинное красное платье, верхняя часть которого похожа на открытый купальник, а Наталья надела светлый костюм с бермудами. Фото: Instagram / nataliapodolskaya

Некоторые подписчики посчитали, что такие образы вовсе не подходят для посещения подобных мест

«В лифчике и в театр. Мода однако», «И в шортах не ахти», «При чем тут пляжная мода…», «Прикид у обеих для театра конечно», – высказали мнение пользователи в комментариях.

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