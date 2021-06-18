«Гадалка» сняла с бобруйчанки порчу с помощью 8500 долларов и 600 рублей

После завершения "ритуала" женщина обнаружила в свертке газету вместо денег. Фото: sudexpert.gov.by

Инцидент произошел в Бобруйске – в милицию обратилась женщина и сообщила, что неизвестная похитила у нее крупную сумму денег, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь.

По словам потерпевшей, к ней в дом пришла незнакомка и предложила купить у нее товары. После отказа неизвестная сказала, что может снять порчу, которая якобы наведена на хозяйку дома. Доверчивая женщина пошла на поводу у незнакомки и принесла ей для «ритуала» 600 белорусских рублей и более 8500 долларов США. Две купюры «доброжелательница» сожгла в печи, остальные, скрутив в сверток, спрятала ей в одежду. Когда «ритуал» был завершен, пожилая женщина обнаружила, что вместо денежных купюр у нее сверток из газет.

Милиции удалось задержать злоумышленницу, возбуждено уголовное дело.

Все похищенные деньги в полном объеме вернули потерпевшей.

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