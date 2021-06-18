Пикет путем «демонстрации продукции под видом продажи». Хозяйке гродненского магазина присудили крупный штраф

Хозяйке гродненского магазина присудили крупный штраф. Фото: hrodna.life

Суд над владелицей магазина национальной символики «Адметнасць» в Гродно Ольгой Веремеенко прошел 18 июня в здании РОВД. Пришедших на заседание около 20 человек в зал не пустили, пишет hrodna.life. Напомним, Ольгу задержали 3 июня и отправили в изолятор, в ее магазине провели осмотр. После трех суток в изоляторе женщину отпустили до суда. У нее произошел гипертонический криз.

Обвинили ее что она участвовала в пикетировании путем «демонстрации продукции под видом продажи», сообщает БелаПАН.

В качестве вещдоков суду были представлены майки с изображением «Погони», колокольчик и баннер. Кстати, по решению суда их уничтожат, уточняет гродненское издание. Три футболки с портретом Кастуся Калиновского владелице возвратили, а в целом милиционеры забрали из магазина товар на сумму около 3 тыс. рублей, отмечается в публикации.

Ольгу признали виновной в несанкционированном пикетировании и присудили 70 базовых величин штрафа (2 030 рублей). Хозяйка магазина не согласна с таким решением и намерена его обжаловать.