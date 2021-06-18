В парламенте Украины предлагают разорвать дипломатические отношения с Беларусью. Фото: kp.ua

Парламент Украины 18 июня зарегистрировал проект постановления о заявлении Верховной рады «О прекращении любых дипломатических отношений Украины с Беларусью, за исключением тех, которые касаются вопросов беженцев и политзаключенных». Когда он будет рассмотрен для принятия решения, пока не сообщается.

Инициаторами заявления стали несколько народных депутатов. Один из них, Алексей Гончаренко, опубликовал в своем телеграм-канале фотокопию проекта и самого заявления.

Депутаты предлагают Верховной раде сделать ряд официальных заявлений. В частности, заявить о непризнании итогов последних выборов президента Беларуси, осудить «многочисленные факты преследования и насилия» в отношении белорусских граждан, а кроме того - «препятствования реализации ими права на свободу мирных собраний и выражения мнений и убеждений», цитирует БелаПАН.

В случае принятия этого постановления властям Украины предлагается приостановить любые дипломатические отношения с официальным Минском. Исключение - вопросы «беженцев и политзаключенных».

Напомним, по информации прессы, ЕС согласовал санкции по Беларуси, под ударом нефтянка, газ и калийная отрасль.