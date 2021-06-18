Адвокат побывала у Романа Протасевича и спросила его о допросах представителями ЛНР

В пятницу состоялась встреча Романа Протасевича с адвокатом в СИЗО КГБ. Фото: esquire.ru

Роман Протасевич опроверг информацию о том, что его в Минске допрашивали представители ЛНР, пишет Sputnik со ссылкой на адвоката блогера Инессу Оленскую.

-Сегодня я встречалась с Романом, и он был весьма удивлен моему вопросу, допрашивали ли его представители ЛНР, – рассказала Оленская.

По ее словам, к Протасевичу никто не приезжал и не пытался выйти на связь по скайпу или с помощью других средств связи.

Протасевич также рассказал, что если бы такая встреча планировалась, то он требовал бы вызвать своего адвоката.

При этом Протасевич напомнил свои слова на пресс-конференции, организованной МИД в Национальном пресс-центре, что все следственные действия по уголовному делу проходят с участием его адвоката.

Защитник Оленская сообщила, что была просто встреча с Романом, следственных действий не было.

- Роман чувствует себя нормально, все, что я могу сказать, – отметила она.

Адвокат рассказала, что "старая проблема" – очереди в СИЗО КГБ – сохраняется, и она просила помощников, чтобы они заняли очередь еще с вечера предыдущего дня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Протасевич: «Здесь меня ждет смертная казнь»

Задержанный Роман Протасевич снялся в программе «Марков. Ничего личного»